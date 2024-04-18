18 Nis 2024 - 13:43- Ekonomi G:

Çok tartışılacak karar: "Pişmanım" diyen ceza ödemeyecek

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Gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi. Kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname vermeyen mükelleflerin "pişmanlık" hükmünden yararlanabileceğini bildirdi. Pişmanlıkla beyanname verenler vergi cezası kesilmeden gelir vergilerini ödeyebilecek.

Çok tartışılacak karar: "Pişmanım" diyen ceza ödemeyecek mask
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1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan itibarıyla son buldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre; bu dönemde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan elde gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Beyannamelerle 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan edildi.

Bu kapsamda geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrah miktarında yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış sağlandı.

BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER TESPİT EDİLDİ
GİB, kiraya verdiği konutlar aracılığıyla gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 362 bin mükellef tespit etti. Gelir İdaresi, 15 bin mükellefin de iş yeri olarak kiraya verdikleri yerler üzerinden beyan edilmesi gereken kira geliri sağlamasına rağmen beyanname vermediğini ortaya çıkardı.

Bankalar, gayrimenkul değerleme şirketleri ile tapudan alınan bilgiler karşılaştırılarak, 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemi nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı elde eden ancak beyanname vermeyen 32 bin mükellef olduğu da görüldü.

Ayrıca, bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgilerle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden elde edilen veriler sonucu ücret gelirini beyan etmeyen mükellefler de araştırıldı. Buna göre, tek işverenden 1,9 milyon liradan fazla ücret alan 6 bin 800 kişi ve birden fazla işverenden ücret alan 6 bin 300 kişi olmak üzere toplam 13 bin 100 mükellefin ücret gelirleri için beyanname vermediği anlaşıldı.

VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLECEKLER
Başkanlık, söz konusu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin çalışmalara başladı, kısa süre içinde bu bildirimlerin yapılması bekleniyor.

'PİŞMANIM' DİYEN CEZA ÖDEMEYECEK
Öte yandan, 2023'te kira geliri, ücret ya da değer artış kazancı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin, vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere başlanmadan önce pişmanlıkla bildirim yapma imkanı bulunuyor.

Pişmanlıkla beyanname verildiğinde, vergi cezası kesilmeden vergiler ödenebiliyor.

Beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebiliyor ve vergi de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebiliyor.

Vergi dairesinin yazısı üzerine beyanname verilmesi durumunda ise vergiler cezalı kesiliyor.

Kaynak: Karar

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18 Nis 2024 - 13:43 - Ekonomi

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