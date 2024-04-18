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Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor

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Unilever, İngiltere ve İrlanda'da plastik ve metal içerebileceği riskiyle Magnum'un bademli dondurmalarından 5 seriyi toplatma kararı aldı.

Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor mask
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İngiltere merkezli hızlı tüketim şirketi Unilever, İngiltere ve İrlanda'da Magnum'un 100 gramlık ve 3'lü paket şeklinde satılan bademli dondurmalarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı. Açıklamada, "Ürünü satın aldıysanız yemeyin" uyarısı yer aldı.

"YEMEK İÇİN GÜVENSİZ"
Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) internet sitesinden yapılan uyarıda söz konusu ürünler "yemek için güvensiz" olarak etiketlendi. Ajanstan yapılan açıklamada, "Bu ürün, yemeyi güvensiz hale getiren plastik ve metal parçaları içerebilir" uyarısı dikkat çekti.

ÜRÜNÜ SATAN TÜM MAĞAZALAR AÇIKLANACAK
Açıklamanın devamında ise, "Unilever yukarıdaki ürünü geri çağırıyor. Bu ürünü satan tüm perakende mağazalarda satış noktası bildirimleri sergilenecektir. Bu bildirimler müşterilere ürünün neden geri çağrıldığını açıklar ve ürünü satın almaları durumunda ne yapmaları gerektiğini anlatır. Lütfen ekteki duyuruya bakın." ifadeleri yer aldı.

İngiltere ve İrlanda'da L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 parti kodlarıyla ve Son Kullanma Tarihi 12/2025 olan dondurma kutularının bu durumdan etkilendiği bildirildi.

TÜRKİYE İÇİN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Dünya çapında 149 bin çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası olan uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli şirket olan Unilever'in Türkiye ofisinin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sondakika

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18 Nis 2024 - 13:27 - Gündem

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