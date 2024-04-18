Alanya'da göz gözü görmüyor: Oto yıkamacılara gün doğdu

Afrika üzerinden gelen ve Alanya'da sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz yönde etkileyen çöl tozu görüşü oldukça düşürürken, özellikle astım ve koah hastaları için büyük riske neden oluyor.
OTO YIKAMACILAR RANDEVULARA YETİŞEMİYOR
Eight Car Wash oto yıkama işletmecisi Durmuş Subaşı Afrika çöl tozu yağışının bayram öncesinden bu yana Alanya'da etkili olduğunu söylerken, bu gün toz yoğunluğunun maksimum seviyeye ulaştığını aktardı.
Subaşı, araçların sarı çöl tozu ile kaplandığını söyleyerek oto yıkama randevularına yetişmekte zorlandıklarını da ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.