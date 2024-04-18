Alanya'da göz gözü görmüyor: Oto yıkamacılara gün doğdu

Afrika üzerinden gelen ve Alanya'da sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz yönde etkileyen çöl tozu görüşü oldukça düşürürken, özellikle astım ve koah hastaları için büyük riske neden oluyor.

OTO YIKAMACILAR RANDEVULARA YETİŞEMİYOR

Eight Car Wash oto yıkama işletmecisi Durmuş Subaşı Afrika çöl tozu yağışının bayram öncesinden bu yana Alanya'da etkili olduğunu söylerken, bu gün toz yoğunluğunun maksimum seviyeye ulaştığını aktardı.

Subaşı, araçların sarı çöl tozu ile kaplandığını söyleyerek oto yıkama randevularına yetişmekte zorlandıklarını da ekledi.