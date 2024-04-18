Bayramda en çok ve en az kaza olan iller açıklandı: Antalya kaçıncı sırada?

Ramazan Bayramı tatilinin yine 9 gün olarak belirlendiği 2016'ya kıyasla araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artışa rağmen, bu bayram tatilinde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı.

Açıklanan verilere göre kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA

Tatil süresince en çok kazanın yaşandığı 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa, en az kazanın meydana geldiği iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu.

İstanbul'da 779, İzmir'de 380, Ankara'da 342, Antalya'da 293, Bursa'da 224, Iğdır'da 10, Hakkari'de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de ise 4'er trafik kazası yaşandı.

Kazalarda en çok en çok can kaybı sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da kaydedildi.

Bayram tatili süresince yaşanan 6 bin 530 kazanın %37,3'ü aşırı hız, %15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, %11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi, %9,4'ü arkadan çarpma, %7,9'u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle ve %7,4'ü diğer sebeplerden kaynaklandı.

EN SIK KARŞILAŞILAN KAZA TÜRÜ İLE YANDAN ÇARPMA

En sık karşılaşılan kaza türü %33,4 ile yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları %13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları %12,8'lik oranla üçüncü sırayı paylaştı.

Kazaların %10,7'si arkadan çarpma, %6,2'si karşılıklı çarpışma, %1,7'si duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti. Diğer kategoride yer alan kazalar ise %7,7'lik paya sahip oldu.

'KURALLARA UYALIM VE SEVDİKLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYALIM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince trafik kurallarına uyan tüm sürücülere teşekkür etti.

Kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Denetimlerde amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyma bilincini artırmak. Kazaları önlemek için hepimize büyük görev düşüyor. Trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım." diye konuştu.