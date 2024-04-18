Alanya'da hap içerek canına kıymak istedi: Hayati tehlikesi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Rus olduğu tespit edilen N.B. (38) isimli kadın girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 8 adet hapı içerek canına kıymak istedi. Eve gelen ailesi N.B’nin 112 Acil Çağrı Merkezini yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan N.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı