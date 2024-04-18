Alanya'da canına kıymak isteyen kişiyi jandarma ikna etti

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi’nde yaşandı. 32 yaşındaki Ö.T. iddiaya göre ailevi sorunlar yaşaması üzerine ormanlık alana giderek av tüfeği ile canına kıymak istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma Ö.T. ile uzun süre konuşup ikna etti. Av tüfeğini jandarma ekiplerine teslim eden Ö.T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.