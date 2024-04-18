AYD bölge şampiyonasında Antalya’yı başarıyla temsil etti

ARALARINDA Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin de yer aldığı 8 farklı ilden 14 ekip Bölge Şampiyonası için Denizli’de buluştu. Açılış seremonisi ile başlayan yarışmaların ilk gününde farklı illerden 8 ekip, Geleneksel Düzenlemesiz Dal’da hünerlerini sergiledi. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan yarışmanın ilk gününde, ekiplerin uyum ve performanslarına göre Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapıldı. Son iki yılın Türkiye Şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Düzenlemesiz Dal’da birinci olarak final bileti alırken, Aydın Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ikinci, diğer Denizli temsilcisi Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Yarışmada Alanya ve Antalya’yı temsil eden Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi ilk 5’e girerek yarışmayı tamamladı. (Toygar DİM)