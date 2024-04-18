361.500 TL PEŞİNATLA SIFIR TOYOTA FIRSATI! Corolla’da dev indirim!

Toyota’nın son kampanyasıyla sıfır kilometre 2024 Toyota Corolla, 361.500 TL peşin ödeme ile satışta. Bu kampanya, ÖTV muafiyetiyle birlikte sıfır kilometre araç almak isteyenlere büyük avantajlar sağlıyor. Devletin yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlara tanıdığı ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarını neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için Toyota Corolla fiyatlarındaki büyük indirimlerle araçlar daha da uygun hale geliyor. Ancak, bu kampanyadan faydalanan kişilerin dikkat etmesi gereken bir kural var: Araçlar, 5 yıl boyunca satılamıyor. Eğer satılırsa, devlet muafiyet kapsamındaki ÖTV’yi geri talep edebilir.

Nisan 2024’te duyurulan satış fiyatı 1.346.500 TL olan Toyota Corolla, ÖTV muafiyetiyle birlikte 723.000 TL’ye düşüyor. Araç için gereken 361.500 TL peşinat ise bu fırsattan yararlanmak isteyenler için oldukça erişilebilir bir miktar.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler için detaylar ve önemli bilgiler haberimizde yer alıyor. Toyota Corolla’nın 361.500 TL peşin ödeme ile satışta olan fırsatını kaçırmayın!