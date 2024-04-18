Borçlardan sonra o belediyede böcek ve kamera skandalı

Afyonkarahisar'ın yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, makam odasından asansörlere kadar belediye binasında çok sayıda gizli kamera ve dinleme cihazı ( böcek) bulunduğunu açıkladı. AK Parti'den devraldığı belediyede bu tür cihazların varlığını ortaya çıkaran Köksal, durumu kamuoyuna detaylarıyla anlattı.
BELEDİYEDE GENİŞ ÇAPLI TARAMA BAŞLATILDI
Başkan Köksal, "Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Biz, içeriye bir ekip sokarak her yeri boyadan asansöre kadar detaylıca incelettik. Özellikle bizim katımız başta olmak üzere, tüm binada kapsamlı bir tarama yapıyoruz," dedi. Ekip, belediye binasını baştan sona tarayarak herhangi bir dinleme veya izleme cihazını ortaya çıkarmayı hedefliyor.
AK PARTİ'DEN YANIT
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş, yapılan bu iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi. Menteş, "Öyle bir şeyi biz yapmadık. Eğer böyle bir şey varsa ispat etmekle mükellefsiniz," şeklinde konuştu. Menteş, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, CHP'li başkanın bu suçlamaları ispatlaması gerektiğini vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.