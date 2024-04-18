Alanya’da otel çalışanı hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Alanya'nın Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelde çalışan Levent Döven kaldığı otel lojmanında fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Döven, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Döven’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.