Akaryakıtta tabela yeniden değişti: İşte güncel fiyatlar...

Türkiye’de, özellikle vergilere yapılan düzenlemeler sonucunda benzin, mazot ve LPG fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Yılın başından itibaren art arda gelen zamlar, fiyatları rekor seviyelere taşıdı.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Anadolu Yakası:Benzin: 43.49 TL
Motorin: 42.10 TL
LPG: 22.04 TL
Avrupa Yakası:Benzin: 43.58 TL
Motorin: 42.17 TL
LPG: 22.10 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 44.42 TL
Motorin: 43.00 TL
LPG: 22.35 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 44.62 TL
Motorin: 43.20 TL
LPG: 22.90 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek ve KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında tavan satış fiyatı olarak hesaplanmaktadır.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, vergilere yapılan zamlarla doğrudan ilişkilendiriliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.