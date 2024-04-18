Akaryakıtta tabela yeniden değişti: İşte güncel fiyatlar...

Türkiye’de, özellikle vergilere yapılan düzenlemeler sonucunda benzin, mazot ve LPG fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Yılın başından itibaren art arda gelen zamlar, fiyatları rekor seviyelere taşıdı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Anadolu Yakası:Benzin: 43.49 TL

Motorin: 42.10 TL

LPG: 22.04 TL

Avrupa Yakası:Benzin: 43.58 TL

Motorin: 42.17 TL

LPG: 22.10 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44.42 TL

Motorin: 43.00 TL

LPG: 22.35 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44.62 TL

Motorin: 43.20 TL

LPG: 22.90 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek ve KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında tavan satış fiyatı olarak hesaplanmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, vergilere yapılan zamlarla doğrudan ilişkilendiriliyor.