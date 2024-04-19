Gıda ürünleri alınacak

Kurumumuzun ihtiyacı olan ürün veya ürünler yüklenici firmaya bir gün önceden faks veya e-mail yoluyla sipariş verilecek olup, teslimat ertesi gün 08:30-11.00 saatleri arasında işletme depolarına bırakılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

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