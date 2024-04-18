400 bin TL yatır maaş gibi faiz al: Bankalar çıldırdı

Mevduat hesapları, yatırımcıların tercih ettiği riski düşük ve garantili getiri sağlayan finansal araçlardan biridir. Bu hesaplardaki faiz oranları, Merkez Bankası’nın politika faizleri ve piyasa koşulları doğrultusunda sürekli güncellenir. Nisan ayı itibarıyla en yüksek faiz oranı veren bankalar şu şekilde sıralanıyor:

Akbank: %56,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 18.656 TL.

Odea Bank: %53,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 17.657 TL.

CEPTETEB: %55,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 18.323 TL.

ON Dijital: %54,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 17.990 TL.

DenizBank: %54,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 17.990 TL.

QNB Finansbank: %51,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 16.991 TL.

Enpara.com: %50,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 16.658 TL.

Ancak, en yüksek faiz getirisini sağlayan banka Fibabank olarak öne çıkıyor. %59,00 faiz oranıyla 400.000 TL’lik mevduat için net getiri 19.656 TL ve vade sonu ödeme 419.656 TL olarak belirlenmiştir.

Yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler arasında faiz oranlarının yanı sıra, bankanın güvenilirliği ve hizmet kalitesi de önemlidir. Karşılaştırmalı analiz yaparak en uygun seçeneği belirlemek yatırımcılar için önemlidir.