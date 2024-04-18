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Antalya'da teleferik kabinleri yere indirildi: Detaylı inceleme başlatılıyor

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından 5 gün havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılması ile park pozisyonuna alındı. Kazanın nedeni olarak yapılan incelemelerde kusurlar tespit edildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Kabinler, bir kez daha incelenecek.

Antalya'da teleferik kabinleri yere indirildi: Detaylı inceleme başlatılıyor mask
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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen 5 günün ardından havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılması ile park pozisyonuna alındı ve ardından yere indirildi. Kabinler, ekipler tarafından bir kez daha incelenecek.

14 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi. Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Kepez  Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

KAZA, CIVATA KOPTUĞU İÇİN YAŞANMIŞ
Kazanın ardından hem olay yerinde hem de teleferik sisteminde çok sayıda denetim ve inceleme gerçekleştirildi. Bilirkişilerin hazırladığı raporda bakım, onarım ve denetimde kusurların olduğu, direkteki cıvatanın kopması sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.

YERE İNDİRİLEN KABİNLER BİR KEZ DAHA İNCELENECEK
5 gün havada asılı kalan kabinler, savcılık incelemesinin ardından tek tek Sarısu Teleferik Sistemi'nin başlangıç noktasına getirilmeye başlandı. Kırılan kabinin de aralarında olduğu 36 kabin, 2,5 saatte halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen işlem sonrası kabinlerin bir kez daha inceleneceği kaydedildi.

Kaynak: Sondakika

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18 Nis 2024 - 10:43 - Gündem

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