Hamile kadın otobüsün altında can verdi! Bebek için doktorlar seferber oldu

Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.
İsmi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada yaşamını yitiren Abbud'un, ameliyatla alınan bebeği, gözlem altında tutuluyor.
Polis ekipleri, otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.