O ilimiz depremle sallandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.35’te yine merkez üssü Sulusaray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu artçı depremden sonra Tokat merkezde çok sayıda vatandaş daha evlerini terk etti. Battaniyelerle sokaklara çıkan vatandaşların bazıları araçlarında soğuktan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da yaktıkları ateşin çevresinde ısınarak geceyi geçirdi.

DEPREM ANINDA AHIRDAKİ HAYVANLAR AYAĞA KALKTI, MARKETTE EŞYALAR DEVRİLDİ

Sulusaray merkezli deprem anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Sulusaray ilçesinde bir marketteki güvenlik kamera kayıtlarında sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan eşya ve ürünlerin yere devrildiği görüldü. Yine ilçede bir ahırdaki güvenlik kamera görüntüsünde deprem anında huzursuzlanan büyükbaş hayvanların ayağa kalktıkları kayıtlara yansıdı.