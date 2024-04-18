Montella morali

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a kendi sahasında 4-0 mağlup olarak 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Corendon Alanyaspor'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Ligin 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan turuncu yeşilli ekip, Galatasaray yenilgisini unutarak Konyaspor maçına odaklandı. Zorlu maçın hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan Corendon Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı. Isınma koşusu ile başlayıp gruplar halinde çalışmalarla devam eden Corendon Alanyaspor'un antrenmanında sürpriz bir de ziyaretçi vardı. Alanyaspor - Galatasaray maçını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, önceki gün de kulübü ziyaret ederek temaslarda bulundu.



ANTRENMANI TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, önceki gün Corendon Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüştü. İtalyan teknik adama A Milli Takımı Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino ile A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti. Montella, antrenman öncesinde bir araya geldiği Başkan Hasan Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir süre sohbet etti. Başkan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Montella, Polino ve Tuncay'a Alanyaspor forması hediye etti. Daha sonra futbolcularla bir araya gelerek antrenmanı takip eden Montella, Başkan Çavuşoğlu'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ