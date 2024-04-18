- Asayiş

Babasının öldüğünden haberi yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralananların tedavileri, farklı hastanelerde devam ediyor. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54) kazada beli ve bacağı kırılan büyük oğlu Lütfüllah Gümüş (17) taburcu edilirken, eşi Keziban Çapar Gümüş ise küçük oğlu Fatih Gümüş'ün (10) isteği üzerine onunla aynı odaya alındı

Babasının öldüğünden haberi yok mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KONYAALTI ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasının yankıları sürüyor. Kazanın ardından ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'liler Kocagöz'ün tutuklanmasına karşı bir üst mahkemeye yaptıkları itirazın sonuçlanmasını bekliyor.


TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR


Kazada yaralanan 7 kişi ise aynı gün tedavileri için farklı hastanelere gönderildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Herdem Eyyüpoğlu, Kaan Akgün ve Özlem Şahin'in tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün büyük oğlu Lütfüllah Gümüş ise Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Belinde ve bacağında kırık olan Lütfullah Gümüş, yapılan ameliyatların ardından dün taburcu edilerek Antalya'daki yakınlarının evine gönderildi.


BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR


Aydın'dan bayram tatili için geldiği Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün eşi Keziban Çapar Gümüş ile küçük oğlu Fatih Gümüş'ün ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Keziban Çapar Gümüş'ün kazada pelvis kemiği kırılırken, iç kanama riskinin ise bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan farklı servislerde yatan anne ve oğlu ise sağ bacağı kırık olan küçük çocuğun 'annemi istiyorum' demesi üzerine ortopedi servisinde aynı odada buluşturuldu. Fatih Gümüş'ün babasının öldüğünden haberinin olmadığı ve bu nedenle odada televizyon dahi açılmadığı ifade edildi.

Babasının öldüğünden haberi yok


ANET'E YENİ BAŞKAN


Kazanın ardından tutuklanan ve ifadesinde aday adaylığı başvurusunun ardından 28 Kasım'da ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini söyleyen, ancak istifası Ticaret Sicil Gazetesi’nde şubat ayında yayımlanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yerine yeni başkanı seçmek için ANET Yönetim Kurulu toplandı. Yapılan toplantının ardından yönetim kurulu başkanlığına emekli emniyet müdür yardımcısı ve eski Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Edip Kemal Bahadır getirildi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Bir, kişi, Gelen, Antalya, eğitim, ifade, Belediye, başkan

18 Nis 2024 - 00:41 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Halk otobüsü alev aldı mask
Halk otobüsü alev aldı
Apartman görevlisi site sakininin üzerine yürüdü. Site sakininin yaptığı herkesi şaşırttı mask
Apartman görevlisi site sakininin üzerine yürüdü. Site sakininin yaptığı herkesi şaşırttı
Dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten düştü mask
Dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten düştü
Korkutan kaza! Öğrenci servisi, muhtarın aracıyla çarpıştı mask
Korkutan kaza! Öğrenci servisi, muhtarın aracıyla çarpıştı
Şok olay! Silahı elinden almak isterken torununu öldürdü mask
Şok olay! Silahı elinden almak isterken torununu öldürdü
Bir Seçil Erzan vakası daha! Şube müdürü zimmetine 5 milyon lira geçirdi mask
Bir Seçil Erzan vakası daha! Şube müdürü zimmetine 5 milyon lira geçirdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber