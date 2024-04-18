Halk otobüsü alev aldı

SÜRÜCÜSÜ öğrenilemeyen halk otobüsünün, Kestel Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Şoför ve vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. (AA)

Kaynak: AA