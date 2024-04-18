- Turizm

Antalya bayramda en çok tercih edilen 2’nci destinasyon oldu

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BİLETBAYİSİ.COM, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, elde ettiği satış rakamları raporunu paylaştı.

Antalya bayramda en çok tercih edilen 2’nci destinasyon oldu mask
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletbayisi.com, 5-14 Nisan uçuş tarihleri boyunca elde ettiği satış rakamlarıyla öne çıktı. Tatil süresince, platform üzerinden yapılan rezervasyonlarla mevcut seferlerin tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, talebi karşılamak amacıyla ekstra düzenlenen seferler de yüzde 93 doluluk gösterdi. Biletbayisi.com ve mobil uygulaması üzerinden erken rezervasyon yapan yolcular, yüksek sezonda uçak bileti fiyatlarının artış gösterdiği dönemlerde, önemli ölçüde tasarruf etme fırsatı yakaladı.


EN ÇOK TERCİH EDİLEN DESTİNASYONLAR


Türkiye'de en çok tercih edilen destinasyonlar sırasıyla Muğla, Antalya, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır oldu. Yurt dışında ise tatilciler sıcak kumların ve berrak suların tadını çıkarabilecekleri Maldivler ile Avrupa'nın kültür başkentleri Paris, Roma, Atina ve Viyana'yı tercih etti. Biletbayisi.com'un verilerine göre, satışların yüzde 62'si Biletbayisi mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleşirken, yüzde 30'u web sitesi üzerinden ve yüzde 8'i ise 7/24 hizmet veren çağrı merkezleri tarafından yapıldı. Bu dönemde, Türkiye içi uçuşlarda en uygun bilet fiyatı İstanbul'dan İzmir'e 299 liradan, en yüksek bilet fiyatı ise Ankara'dan Kıbrıs'a 4 bin 289 liraya satıldı. Yurtdışı uçuşlarında ise en ekonomik seçenek 899 lirayla İstanbul'dan Paris'e uçuş olurken, en yüksek bilet fiyatı 147 bin 569 lirayla Ankara'dan Washington'a oldu. Bu fiyat farklılıkları, destinasyonların popülerliği, uçuş mesafesi ve talep gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. (AA)

Kaynak: AA

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18 Nis 2024 - 00:36 - Turizm

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