Akdeniz'de gecelemelerde son durum

Türkiye ve Yunanistan ise daha iyi durumda. Bölgede, oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar; kamp alanları, eğlence aracı parkları ve karavan parklarında gerçekleşen yerli ve yabanı gecelemelerde, Ocak-Şubat 2024 döneminde toplam gecelemelerde İspanya yüzde 8, İtalya yüzde 7,5, Türkiye yüzde 3 ve Yunanistan yüzde 0,5 dolayında büyüme gösterdi. Fransa ise yüzde 1 dolayında daraldı. Yabancı turist gecelemelerinde ise İspanya yüzde 11, İtalya yüzde 15, Fransa yüzde 2,5 ve Yunanistan yüzde 1,7 gelişme gösterirken, Türkiye yüzde 2 dolayında düşüşle karşılaştı. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı