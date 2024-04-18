Akdeniz'de gecelemelerde son durum

Türkiye ve Yunanistan ise daha iyi durumda. Bölgede, oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar; kamp alanları, eğlence aracı parkları ve karavan parklarında gerçekleşen yerli ve yabanı gecelemelerde, Ocak-Şubat 2024 döneminde toplam gecelemelerde İspanya yüzde 8, İtalya yüzde 7,5, Türkiye yüzde 3 ve Yunanistan yüzde 0,5 dolayında büyüme gösterdi. Fransa ise yüzde 1 dolayında daraldı. Yabancı turist gecelemelerinde ise İspanya yüzde 11, İtalya yüzde 15, Fransa yüzde 2,5 ve Yunanistan yüzde 1,7 gelişme gösterirken, Türkiye yüzde 2 dolayında düşüşle karşılaştı. (Kaynak: Turizm Ajansı)
Kaynak: Turizm Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.