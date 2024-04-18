- Turizm

Akdeniz'de gecelemelerde son durum

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TURİZMDATABANK’IN yaptığı analize göre, Akdeniz çanağında en çok turist ağırlayan destinasyonlarda, tesislerde yapılan toplam gecelemeler açısından İspanya ve İtalya 2024’e yükselişle devam ediyor.

Akdeniz'de gecelemelerde son durum mask
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Türkiye ve Yunanistan ise daha iyi durumda. Bölgede, oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar; kamp alanları, eğlence aracı parkları ve karavan parklarında gerçekleşen yerli ve yabanı gecelemelerde, Ocak-Şubat 2024 döneminde toplam gecelemelerde İspanya yüzde 8, İtalya yüzde 7,5, Türkiye yüzde 3 ve Yunanistan yüzde 0,5 dolayında büyüme gösterdi. Fransa ise yüzde 1 dolayında daraldı. Yabancı turist gecelemelerinde ise İspanya yüzde 11, İtalya yüzde 15, Fransa yüzde 2,5 ve Yunanistan yüzde 1,7 gelişme gösterirken, Türkiye yüzde 2 dolayında düşüşle karşılaştı. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# türkiye, yüzde, Turist, Ocak

18 Nis 2024 - 00:34 - Turizm

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