18 Nis 2024 - 00:33- Turizm G:

Turizm devi 1 Euro’ya satıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alman tur operatörü FTI, şirketin yüzde 100'ünün ABD merkezli yatırım şirketi Certares liderliğindeki konsorsiyuma geçtiğini duyurdu

Turizm devi 1 Euro’ya satıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AVRUPA'NIN üçüncü büyük tur operatörü FTI, ABD merkezli yatırım şirketi Certares ile yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada, konsorsiyumun FTI'a 125 milyon Euro yatırım yapma karşılığında yüzde 100'ünü 1 Euro’ya satın aldığı kaydedildi. Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI Group, Eylül 2023'te başlatılan ve şirketin sermayesini güçlendirme ve hissedar tabanını yeniden yapılandırma sürecini sonuçlandıran bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Seyahat ve turizm sektöründe uzmanlaşmış bir yatırım şirketi olan Certares liderliğindeki bir Konsorsiyum, ortak yatırımcılar tarafından sağlanan sermaye ile (Konsorsiyum), önerilen satın alma ve finansman konusunda bir anlaşma imzaladı ve kontrolü üstlenecek. Anlaşma hükümleri uyarınca FTI, bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek ve dijital dönüşümü finanse etmek için 125 milyon Euro tutarında yeni sermaye alacak. Mevcut hissedar finansal destek sağlamayı ve daha fazla yatırım yapmayı kabul etti. İşlem, bu tür işlemlerde tipik olan geleneksel düzenleyici onaylara ve diğer ön koşullara tabi. Öte yandan FTI’ın 2023 yılı cirosu, 4,11 milyar Euro olarak gerçekleşmişti.


FTI Group CEO'su Karl Markgraf şunları söyledi: "Certares liderliğindeki Konsorsiyum ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Certares, küresel seyahat ve turizm sektöründe lider yatırımcıdır. FTI, Certares'in desteği ve sektördeki kapsamlı deneyimi ve Konsorsiyum tarafından sağlanan sermaye sayesinde müşterilerimiz, ticari ortaklarımız ve çalışanlarımız da dâhil olmak üzere tüm hissedarlara fayda sağlayan gelecekteki büyüme ve kârlılık için benzersiz bir konuma ulaşmıştır. Bir sonraki başarı dönemimizi başlatmaya ve Almanya ile Avrupa'nın turizm sektöründe lider bir oyuncu olarak konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız." (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

# Bir, oyuncu, etti, yüzde, Tur

18 Nis 2024 - 00:33 - Turizm

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya bayramda en çok tercih edilen 2’nci destinasyon oldu mask
Antalya bayramda en çok tercih edilen 2’nci destinasyon oldu
Akdeniz'de gecelemelerde son durum mask
Akdeniz'de gecelemelerde son durum
1 Euro’ya satıldı mask
1 Euro’ya satıldı
Turizm sektöründe savaş endişesi var mask
Turizm sektöründe savaş endişesi var
THY'nin çok sayıda seferi iptal edildi mask
THY'nin çok sayıda seferi iptal edildi
Büyükelçiden turist tahmini ve uyarılar mask
Büyükelçiden turist tahmini ve uyarılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber