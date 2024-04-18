1 Euro’ya satıldı

AVRUPA'NIN üçüncü büyük tur operatörü FTI, ABD merkezli yatırım şirketi Certares ile yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada, konsorsiyumun FTI'a 125 milyon Euro yatırım yapma karşılığında yüzde 100'ünü 1 Euro’ya satın aldığı kaydedildi. Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI Group, Eylül 2023'te başlatılan ve şirketin sermayesini güçlendirme ve hissedar tabanını yeniden yapılandırma sürecini sonuçlandıran bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Seyahat ve turizm sektöründe uzmanlaşmış bir yatırım şirketi olan Certares liderliğindeki bir Konsorsiyum, ortak yatırımcılar tarafından sağlanan sermaye ile (Konsorsiyum), önerilen satın alma ve finansman konusunda bir anlaşma imzaladı ve kontrolü üstlenecek. Anlaşma hükümleri uyarınca FTI, bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek ve dijital dönüşümü finanse etmek için 125 milyon Euro tutarında yeni sermaye alacak. Mevcut hissedar finansal destek sağlamayı ve daha fazla yatırım yapmayı kabul etti. İşlem, bu tür işlemlerde tipik olan geleneksel düzenleyici onaylara ve diğer ön koşullara tabi. Öte yandan FTI’ın 2023 yılı cirosu, 4,11 milyar Euro olarak gerçekleşmişti.



FTI Group CEO'su Karl Markgraf şunları söyledi: "Certares liderliğindeki Konsorsiyum ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Certares, küresel seyahat ve turizm sektöründe lider yatırımcıdır. FTI, Certares'in desteği ve sektördeki kapsamlı deneyimi ve Konsorsiyum tarafından sağlanan sermaye sayesinde müşterilerimiz, ticari ortaklarımız ve çalışanlarımız da dâhil olmak üzere tüm hissedarlara fayda sağlayan gelecekteki büyüme ve kârlılık için benzersiz bir konuma ulaşmıştır. Bir sonraki başarı dönemimizi başlatmaya ve Almanya ile Avrupa'nın turizm sektöründe lider bir oyuncu olarak konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız." (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel