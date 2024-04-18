Almanya turizm pazarında Türkiye talebi artıyor

SUNEXPRESS CEO'su Max Kownatzki, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve ANEX Grubunun Almanya Genel Müdürü Yasir Karaçor, Almanya’da seyahat pazarında Türkiye talebinin ne durumda olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç şirketin tepe yöneticisi de, Türkiye’ye ilginin yüksek olduğu konusunda birleşiyor.



MAX KOWNATZKİ: SUNEXPRESS TÜRKİYE SEFERLERİNİ ARTIRDI



SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Türkiye, bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ediyor. 2023'te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye'ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik" dedi.



YILDIRAY KARAER: KOLTUKLAR YÜZDE 100 DOLU OLACAK



Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'dan talebin çok yüksek gittiğini belirterek, "Bu durum uçak kapasitelerinin yüzde 100 dolu olmasını sağlıyor. Fiyatları ve kârlılığı artırıyor. Önceki yıllarda yüzde 80-85 dolu olan uçaklar, bu yıl yüzde 100'ü yakalayacak" dedi. Boeing ve Airbus'ın uçak siparişlerini yetiştiremediğini anlatan Karaer, "O nedenle piyasada uçak bulmak en büyük sıkıntı. Uçak bulunabilse, ek uçaklar dahi Türkiye'ye kaydırılabilir. Çünkü, talep güzel" ifadelerini kullandı.



CORENDON 5 MİLYON KOLTUĞUN 3 MİLYONUNU TÜRKİYE'YE PLANLADI



Bu yıl Türkiye'ye gidiş-dönüş toplam 5 milyon koltuk planlayan Corendon Havayolları ise, mevcut kapasitesinin 3 milyonunu Almanya'ya ayırdı. Şirket, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg, Münih başta olmak üzere Almanya'nın 20 şehrinden Türkiye'ye uçacak. Uzun bir aradan sonra Alanya Gazipaşa Havalimanı'na da uçak konumlandıran Corendon, Hollanda, Belçika ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Alanya'ya günlük seferler düzenleyecek.



YASİR KARAÇOR: TÜRKİYE’YE 780 BİN ALMAN TURİST GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ



ANEX Almanya'nın Genel Müdürü Yasir Karaçor, ise bu yıl 780 bin Alman turist hedeflediklerini söyledi. Karaçor, "Almanya'da Türkiye talebi çok yüksek. Paskalya döneminde koltuklar doluydu. Şimdi biraz düşüş var ancak bu normal. Özellikle 20 Mayıs-20 Haziran arası tam geçiş dönemi. Bu dönemde uçaklar yine yüzde 100 kapasiteyle gelecek. Eğer İran-İsrail gerginliği tırmanmazsa yaz sezonu da dolu geçecek" diye konuştu. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL