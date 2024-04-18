- Turizm

Almanya turizm pazarında Türkiye talebi artıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

ANEX Tour, Corendon Airlines ve SunExpress’in yöneticileri, Almanya’da Türkiye tatili talebinin ne durumda olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular

Almanya turizm pazarında Türkiye talebi artıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SUNEXPRESS CEO'su Max Kownatzki, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve ANEX Grubunun Almanya Genel Müdürü Yasir Karaçor, Almanya’da seyahat pazarında Türkiye talebinin ne durumda olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç şirketin tepe yöneticisi de, Türkiye’ye ilginin yüksek olduğu konusunda birleşiyor.


MAX KOWNATZKİ: SUNEXPRESS TÜRKİYE SEFERLERİNİ ARTIRDI


SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Türkiye, bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ediyor. 2023'te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye'ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik" dedi.


YILDIRAY KARAER: KOLTUKLAR YÜZDE 100 DOLU OLACAK


Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'dan talebin çok yüksek gittiğini belirterek, "Bu durum uçak kapasitelerinin yüzde 100 dolu olmasını sağlıyor. Fiyatları ve kârlılığı artırıyor. Önceki yıllarda yüzde 80-85 dolu olan uçaklar, bu yıl yüzde 100'ü yakalayacak" dedi. Boeing ve Airbus'ın uçak siparişlerini yetiştiremediğini anlatan Karaer, "O nedenle piyasada uçak bulmak en büyük sıkıntı. Uçak bulunabilse, ek uçaklar dahi Türkiye'ye kaydırılabilir. Çünkü, talep güzel" ifadelerini kullandı.


CORENDON 5 MİLYON KOLTUĞUN 3 MİLYONUNU TÜRKİYE'YE PLANLADI


Bu yıl Türkiye'ye gidiş-dönüş toplam 5 milyon koltuk planlayan Corendon Havayolları ise, mevcut kapasitesinin 3 milyonunu Almanya'ya ayırdı. Şirket, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg, Münih başta olmak üzere Almanya'nın 20 şehrinden Türkiye'ye uçacak. Uzun bir aradan sonra Alanya Gazipaşa Havalimanı'na da uçak konumlandıran Corendon, Hollanda, Belçika ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Alanya'ya günlük seferler düzenleyecek.


YASİR KARAÇOR: TÜRKİYE’YE 780 BİN ALMAN TURİST GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ


ANEX Almanya'nın Genel Müdürü Yasir Karaçor, ise bu yıl 780 bin Alman turist hedeflediklerini söyledi. Karaçor, "Almanya'da Türkiye talebi çok yüksek. Paskalya döneminde koltuklar doluydu. Şimdi biraz düşüş var ancak bu normal. Özellikle 20 Mayıs-20 Haziran arası tam geçiş dönemi. Bu dönemde uçaklar yine yüzde 100 kapasiteyle gelecek. Eğer İran-İsrail gerginliği tırmanmazsa yaz sezonu da dolu geçecek" diye konuştu. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

# türkiye, Bir, Alanya, Olacak, Yüksek, yüzde, Turist, devam

18 Nis 2024 - 00:22 - Turizm

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

THY'nin çok sayıda seferi iptal edildi mask
THY'nin çok sayıda seferi iptal edildi
Büyükelçiden turist tahmini ve uyarılar mask
Büyükelçiden turist tahmini ve uyarılar
Almanya'da Türkiye tatili talebi arttı mask
Almanya'da Türkiye tatili talebi arttı
Otellerin Şubat ayı dolulukları yükseldi mask
Otellerin Şubat ayı dolulukları yükseldi
'Rusya-Türkiye hattında haftada 1250 uçuş mümkün' mask
'Rusya-Türkiye hattında haftada 1250 uçuş mümkün'
'Bölge turizminde büyüme bekliyoruz' mask
'Bölge turizminde büyüme bekliyoruz'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber