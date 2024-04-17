Survivor'da olay! Kanlar içinde yerde kaldı

Survivor All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım 12-8 oyunu kazanırken, Mavi Takım'dan da bir kişi eleme adayı olarak belirlendi.

KAŞI YARILDI





Heyecanlı ve çekeişmeli geçen dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna çarpıştı. Berna kanlar içerisinde yere düştü. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmaz oyununu kaybeden Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de dörder oy aldı. Takım kaptanı Ogeday ise eleme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son eleme adayı olarak Batuhan'ı söyledi. Bu durumda Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan eleme adayı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi