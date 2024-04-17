Dernekteki kavga büyüdü; bıçakla saldırdı

Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin 3’üncü katında meydana gelen olayda iddiaya göre, merkeze gelen Betül A., burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Betül A., Sevda S.’yi ve Hatice K’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kadın ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA