Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade aşık oldu

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade bu sefer gündeme aşk hayatıyla düştü. Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Cavadzade'nin mutluluğuna diyecek yok. Muhabir Online'da yer alan habere göre, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı.
ANNESİ İLE TANIŞTIRDI
Yeni aşıklar, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.