17 Nis 2024 - 23:07- Magazin G:

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade aşık oldu

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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. Kısa zamandır birlikte olsalar da ikilinin evlilik yolunda ilerledikleri iddia edildi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade aşık oldu mask
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Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade bu sefer gündeme aşk hayatıyla düştü. Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Cavadzade'nin mutluluğuna diyecek yok. Muhabir Online'da yer alan habere göre, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı.

ANNESİ İLE TANIŞTIRDI

Yeni aşıklar, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Nis 2024 - 23:07 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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