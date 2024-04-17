- Asayiş

Antalyalı fenomeni öldüresiye döven baba-oğul yeniden yargılanacak

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Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Veysi Erdal (51) ile oğlu Kadir Ozan Erdal (29) hakkında verilen 18'er yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Antalyalı fenomeni öldüresiye döven baba-oğul yeniden yargılanacak mask
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Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Erdal'ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı. Diyarbakır'dan Antalya'nın Kepez ilçesinde gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, 4 Şubat 2020'de kafede buluştukları Özdemir'i ormana götürüp, öldüresiye dövdü, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanırken, Şeyhmus Özdemir 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti.  Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Karar, önce bölge adliye mahkemesine ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar bozuldu. Sanıklar yeniden Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA

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17 Nis 2024 - 22:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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