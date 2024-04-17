Uraz Kaygılaroğlu'ndan şoke eden hareket. Yerden yere vuruldu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" isimli sergisi için şiddet içerikli pozlar vermesiyle nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Sergi için elinde kasap bıçağı ve kesik kadın kafası tutarak pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada çok büyük linç yedi.
ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI
Eleştiriler bitmek bilmeyince Instagram hesabından sergi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir yazı paylaşan oyuncu, "Sakin olalım dostlar" diye konuşunca eleştiriler daha da arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.