Alanya'da lojmanda fenalaşıp öldü

Alanya'da çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Levent Döven (57) kaldığı lojmanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Döven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Döven'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA