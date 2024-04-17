Feci kaza! Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı

Tarlasını sürmek isteyen Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sezgin, devrilen traktörün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Sezgin, traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA