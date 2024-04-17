17 Nis 2024 - 22:19- Magazin G:

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'inden açıklama: Tepkiler benden ziyade karaktere

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Sosyal medyada ve sokakta dizideki karakteri nedeniyle olumsuz yorumlar alan oyuncu Özge Özacar, sessizliğini bozdu.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'inden açıklama: Tepkiler benden ziyade karaktere mask
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren oyuncu Özge Özacar, karaktere gelen olumsuz yorumlara ve hakaretlere sessiz kalmadı. Özellikle rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'nun fanlarından gelen tepkilere üzüntüsünü dile getiren Özacar, "Oradaki tepki Özge olarak değil, benden ziyade karaktere." dedi.

Özacar'ın açıklaması şu şekilde:

"Mesela biz sizinle birebir tanış olduğumuz için siz beni biliyorsunuz ve bir şey söyleyecek olsanız da nezaketle söylersiniz. Sosyal medyanın da öyle bir ince çizgisi var. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü çıkışlıyım. Medya okur-yazarlığı tarafını oradan aldığım için de zaten ben Özge olarak kimim ve internetten ya da sokaktan biri bir şey dendiğinde Özge'nin ayrımını yapacak bir eğitim seviyesine sahibim olduğuma inanıyorum açıkçası. O insanların da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istemelerini çok kıymetli buluyorum. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere."

Kaynak: KARAR

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17 Nis 2024 - 22:19 - Magazin

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