17 Nis 2024 - 21:29- Gündem G:

Bakan açıkladı! Randevu alıp gitmeyenler yandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir randevu onay sisteminin müjdesini verdi. Koca, ayrıca randevu alıp gitmeyenlere ise 15 gün boyunca yeni randevu alınamayacağını açıkladı.

Bakan açıkladı! Randevu alıp gitmeyenler yandı mask
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Bakan Koca, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"RANDEVU SORUNUNU KALICI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

"İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Hatırlarsanız bir ay sonra tedbirlerin kademeli şekilde hayata geçirileceğini ve yaptırımların arttırılacağını söylemiştim. Sorun yaşadığımız branş ve hastaneleri tek tek çalışıyoruz. Artan bir talep var. Buna karşılık kapasitemizi de artırıyoruz. Hekim sayımızın artan talebi karşılaması da son derece önemli. Bu bakımdan yetiştirmemiz gereken hekim ve uzman hekim sayısı çok önemli. Geleceğe matuf bu önemli tedbiri zaten almıştık. En son yan dal uzmanlıkları için de gereken iyileştirmeleri yaptık. Ancak bir de mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz."

RANDEVU ALIP GİTMEYENLER DİKKAT!

Bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon iken bu yılın 3 aylık döneminde 6 milyon kişi olduğunu belirten Koca alınan tedbirlerle ilgili şunları aktardı:

"Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için “randevuma geleceğim” onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59’a kadar vermesi gerekecek.Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."

"İNSÜLİN HASTALARINA SENSÖRÜ ÜCRETSİZ VERMEK İSTİYORUZ"

Tip-1 diyabeti olan kişilerin insülin takibiyle ilgili büyük sorun yaşadıklarını belirten Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

"İnsülin sensörü kullanmanın diyabeti kontrol altında tutmada önemli etkisi var. Ancak bildiğiniz gibi sensörler ithal ve maliyeti de oldukça yüksek. Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz. Takipte kullanım kolaylığı var ve güvenilir veri toplanıyor olması açısından özellikle çocuk yaş grubunda çok avantajlı. Sensörü yerlileştirmeye başladık, laboratuvar ortamında üretimi gerçekleştirildi. Seri üretim hazırlığı yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Bütün Tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere, ulaştırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında %90 yerli olacak. Kademeli olarak kullanıma alacağız ama her grup için ücretsiz olacak."

Kaynak: MYNET

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17 Nis 2024 - 21:29 - Gündem

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