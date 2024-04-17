Korkunç olay! Market çalışanı husumetlisini tabancayla kurşuna dizdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir zincir markette çalışan R.A. (47), manav reyonunda bulunduğu sırada husumetlisi A.Ö.'nün (20) silahlı saldırısı sonucu ayaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market personeli R.A., manav reyonunda çalıştığı sırada, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ayaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan R.A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. R.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.