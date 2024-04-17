Antalya ve Alanya dikkat! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre tüm Türkiye'de yarından itibaren çöl tozu etkili olacak. Cuma günü ise etkisini kaybedecek. Çöl tozu Antalya ve Alanya'da da etkili olacak. Çöl tozu, demir içerir ve yağışla birlikte yeryüzüne iner. Bitki, toprak ve su kaynakları için önemli işlev görür. Türkiye genellikle Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarından etkilenir. Özellikle bu dönemde çöl tozu daha yoğun olarak gerçekleşir.

UZMANLARDAN UYARI

Çöl tozunun astım ve üst solunum yolu sıkıntılarını arttığını söyleyen uzmanlar, bu rahatsızlıkları olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Etkili olacağı zaman boyunca pencereleri bile azami şekilde açmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Haber Merkezi