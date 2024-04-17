Son dakika! O ülke için seyahat uyarısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi varalı olacaktır" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA