17 Nis 2024 - 20:55- Gündem G:

Son dakika! O ülke için seyahat uyarısı yapıldı

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki saldırılardan dolayı orada bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça güneyde yer alan bazı şehirlere seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.

ABD için Seyahat Uyarısı mask
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi varalı olacaktır" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Son, Sosyal

17 Nis 2024 - 20:55 - Gündem

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