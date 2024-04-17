İşçi servisi, ticari araçla çarpıştı: 5 yaralı

Asım A. yönetimindeki hafif ticari araç, Erdem A. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. Kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan Ercan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA