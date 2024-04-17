Feci olay! Kanal kazısı sırasında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşma çabası devam ediyor.
Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla başlatılan kanal çalışmasında 3 işçi toprak altında kaldı.
KURTARILAN İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kepçe operatörünün ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtulan bir kişi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, olay yerinde bilgi almak üzere hazır bulunuyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.