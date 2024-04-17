- Asayiş

Apartman görevlisi site sakininin üzerine yürüdü. Site sakininin yaptığı herkesi şaşırttı

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İzmir'de 19 yıldır yaşadığı apartmanın görevlisi Maşallah Baltacı (47) tarafından darbedildiğini iddia eden site sakini Aysun Bodur (55), sesini duyurmak için oturduğu daireye pankart asıp, yaşadıklarını anlattı.

Apartman görevlisi site sakininin üzerine yürüdü. Site sakininin yaptığı herkesi şaşırttı mask
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İddiaya göre; 19 yıldır aynı binada oturan emekli Aysun Bodur, apartman toplantısında, bina masraflarında ekonomi yapılması için öneride bulundu. Bodur, apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın bir süre önce emekli olduğunu, bu nedenle yarı zamanlı çalıştırılabileceğini ve buna göre prim ödenebileceğini gündeme getirdi. Bunun üzerine Baltacı, iddiaya göre; Bodur'a hakarette bulunup, küfrederek demir sandalye ile saldırdı. Bodur yaralanırken, araya diğer apartman sakinleri girdi. 

PANKART ASTI

Olayın görgü tanıklarından olan ve Baltacı'yı sakinleştirerek dışarı çıkardı. Olayın ardından sesini duyurmak isteyen Aysun Bodur, oturduğu daireye 'Burası, Ekin Sitesi. 19 yıldır burada yaşayan kadın site sakiniyim. 17 Mart 2024 akşamı site toplantısında emekli olan site görevlimiz için yeni çalışma alternatiflerini anlatırken, site görevlimiz tarafından küfürle hakarete uğradım, sandalye ile darbedildim. 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit edildim. Site yönetimi, bu konuyla ilgili İş Yasası'nı halen uygulamamış. Site yönetimi, bu kişinin işine son vermeyerek şiddeti meşrulaştırmış, ortak olmuştur' yazılı pankart astı.

'METAL SANDALYEYLE ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Aysun Bodur, "Apartman toplantısında yönetime giremesem de fikrimi söylemek istedim. Ancak bu sırada site görevlimiz oturduğu metal ayaklı sandalyeyi havaya kaldırarak, üzerime doğru yürüdü. 1 metre kala fark edip, refleks olarak sağa doğru kaydım ama yine de sandalye boynuma geldi, darbe aldım. Sandalye nedeniyle üzerimdeki yelekte yırtıklar oluştu. O darbeyle, oturduğum sandalyeyle beraber geriye doğru düştüm. Eğer düşmeseydim; ikinci, üçüncü darbeyi de çok net alma şansım vardı. Çünkü öngörülecek bir olay değildi. Herkes şaşkındı. Hemen onu tutmaya çalıştılar. Tutmaya çalışırlarken bile hem ciddi küfürler ediyor hem de halen bana vurmaya çalışıyordu. 'Ya sen ya ben' demiş; ama o kısmını duymadım çünkü şoktaydım. Hala sandalyeyle beraber yerde yatıyordum. Bu tehdidi duyan komşularım da olmuş. Hemen bu olayla ilgili tutanak düzenlendi. Ardından da eşimle şikayetçi olmak için polis merkezine gittik. Polisler, darp raporu almamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hastaneye geçip, darp raporu aldık" dedi. 

DHA muhabirinin ulaştığı apartman görevlisi Maşallah Baltacı ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, Bodur'un kendisinin ekmeği ile oynadığını söyledi. 

Kaynak: DHA

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17 Nis 2024 - 20:05 - Asayiş

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