Dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten düştü

Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan Hambullah B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA