Dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten düştü

Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan Hambullah B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.