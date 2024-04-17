YSK 3 il için seçim kararını verdi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.
ORDU İÇİN KARAR VERİLDİ
Bugün saat 14.00'te toplanan kurul, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararını verdi.
Bu kapsamda, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz reddedildi.
MAZBATA AK PARTİLİ ADAYIN
31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40,07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı.
HATAY İTİRAZI DA REDDEDİLDİ
CHP’nin Hatay Büyükşehir ve İskenderun ilçesi Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için yaptığı “Tam kanunsuzluk” itiraz başvurusu da YSK tarafından reddedildi.
Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
AK PARTİ'NİN ARDAHAN İTİRAZINA DA RET
AK Parti’nin Ardahan için seçim yenilensin talebi de YSK tarafından reddedildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.