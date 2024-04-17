17 Nis 2024 - 19:32- Gündem G:

O belediye başkanı isyan etti! "Her yerde kamera, böcek var"

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, "Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına koymuşlar.'' dedi.

O belediye başkanı isyan etti! "Her yerde kamera, böcek var" mask
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Postası’ndan Nail Azbay'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bağımsız denetçi getirerek çalışma başlattıklarını ifade eden Köksal, belediyenin tahmini 1 milyar TL borcu olduğunu, bütçelerinin ise 1,5 milyar TL olduğunu söyledi.

"BANKAMATİK MEMURLARI TESPİT ETTİK"

Belediyede bankamatik memurları da tespit ettiklerini ifade eden Köksal, "Şu ana kadar 15 kişi falan tespit ettik. Tek tek inceliyoruz. Say 200-300'e yükselebilir. Adamlar ortada yok. Ben onları işten de atmadım. Şunu yaptım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ciddi bir personel ihtiyacımız var. Beden işçisi olarak gözüküyorlar ama iş yerlerinde yoklar. Oralara görevlendirdik. Çalışıyorsanız oralarda çalışın ekmeğinizi kazanın, çalışmazsanız kusura bakmayın ben oturduğu yerde kimseye maaş veremem." ifadelerini kullandı.

"2 AYDA 102 KİŞİ İŞE ALINMIŞ"

Köksal, " Son 2 ayda alınan 102 kişi var. Bunların hepsine çıkış vermem gerekiyor. Çünkü siyasi gerekçe ile alınmış. Yani oy sözü alınmış ve işe alınmış. Afyonlu’nun parasını neden çarçur ettirelim. İş yapmayacak insanlara neden bunu verelim. " dedi.

"KAMERA VE BÖCEK VAR"

Köksal belediye binasında ortam dinlemeye yarayan 'böcek' olarak adlandırılan cihazlar için arama yaptırdığını da söyledi. Kösel, "Bir de böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar." açıklamasını yaptı.

Kaynak: MYNET

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17 Nis 2024 - 19:32 - Gündem

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