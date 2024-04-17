Korkutan kaza! Öğrenci servisi, muhtarın aracıyla çarpıştı

İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki hafif ticari araç, Zeki Çetin yönetimindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 öğrenci ile Muhtar Çayan Dursun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhtar Çayan Dursun'un ise tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA