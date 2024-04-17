Antalya ve Alanya'da endişeli bekleyiş. Şirketler sırayla iflasını açıkladı

Türkiye'de zorlu ekonomik şartlarda şirketlerde ayakta kalmakta zorluk çekiyor. Son bir ayda iflas eden şirketler arasında köklü zincir market Beğendik, önde gelen çay şirketi Tirebolu 42, uluslararası faaliyet gösteren Taham İnşaat ve 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Tamtad Konserve de yer alıyor.

Ayrıca Bursa merkezli Çınar Konserve, Konya şirketi Sel Süt, İzmir'de kurulan Ekol Asansör, HÜNNAP ve GKN Kargo'da iflasını açıklayan diğer şirketlerden oldu.

ANTALYA VE ALANYA TEDİRGİN

Bu yaşanan gelişmeler ise Antalya ve Alanya’ya ile doğrudan ilişkili olmasa da iş dünyasında tedirginlik yarattı. Bölgedeki iş insanları durumu endişe verici bir şekilde takip ediyor. İflasın gerçekleştiği bölgelerde ekonomik sıkıntıların artması ve şirketlerin borçlarını ödeyememesi, bölgedeki işsizliğin de artmasına neden olabilir. -

Kaynak: Haber Merkezi