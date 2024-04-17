Oyuncu İpek Tenolcay'dan flaş açıklama: 'Boşanacağımızı anlayınca hamile kaldım'

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu ile YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan ünlü oyuncu İpek Tenolcay, seneler sonra evliliği hakkında itirafta bulundu. Özel hayatı ile ilgili konuşan İpek Tenolcay, boşanacaklarını anlayınca hamle yapıp hamile kaldığını itiraf etti.

"BABAM ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN NİŞANI ATTIK"

Baba ve komşu baskısından dolayı küçük yaşta evlenmek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, "18 yaşında tanıştık, 19 yaşında da babam görüştürmez diye nişanlandık. Görüşebilmemizin tek şartı nişanlanmaktı. Babam erken yaşta nişanlandığım için üzülünce nişanı attık. Çok ciddi bir aşk acısı yaşadım" dedi.

"HAMİLEYKEN AYRILIP DOĞUM YAPINCA BOŞANDIM"

Doğum yaptıktan sonra boşandığından bahseden Tenolcay sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıldıktan 2 sene sonra bir araya gelerek ilişkiye devam ettik. Kocama çok aşık olmuştum. Bir süre ailem karşı çıktığı için görüştüğümüzü sakladık. Ailem, 'Araştırdık, iyi bir çocuk değil' demişti. Eşim sorumluluk sahibi olan biri değildi. Eşim beni sektöre karşı çok korudu. Evliliğimiz 4 sene sürdü. Evliliği kurum olarak sevmiyorum. Ben evden çıkmak için evlenmiştim. Sonra çocuğumla kendi evimde yaşadım. Mahalle ve baba baskısı olmasaydı evlenmezdim. Hamileyken ayrıldık, boşanmayı doğumdan sonra yaptık. Evliliğimizi bitecekti ama ben orada bir hamle yaparak hamile kaldım. Bir daha evlenmem diye hamile kaldım."

Kaynak: SONDAKİKA