Alanya bu soruna bir türlü çözüm bulamadı

2024 yazının başlamasına ve turizm sezonunun açılmasına çok az kaldı. Alanya'da esnaf ise kara kara yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını bekliyor. Bölgeye gelen turist sayısında artış olsa da turistlerin otel dışına çıkmaması büyük problem ve bunun yerel yönetimden çözüme kavuşmasını istiyorlar.
MERKEZ ÇARŞI UNUTULDU
AVM ve büyük mağazaların sayısı her geçen gün artıyor. Merkezdeki çarşıya ise turistler nerdeyse uğramaz oldu. Bu durumda Alanyalı esnafın belini büküyor. Yerel yönetimden bu sorunun çözüme kavuşmasını bekliyorlar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.