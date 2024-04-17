Alanya bu soruna bir türlü çözüm bulamadı

2024 yazının başlamasına ve turizm sezonunun açılmasına çok az kaldı. Alanya'da esnaf ise kara kara yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını bekliyor. Bölgeye gelen turist sayısında artış olsa da turistlerin otel dışına çıkmaması büyük problem ve bunun yerel yönetimden çözüme kavuşmasını istiyorlar.

MERKEZ ÇARŞI UNUTULDU

AVM ve büyük mağazaların sayısı her geçen gün artıyor. Merkezdeki çarşıya ise turistler nerdeyse uğramaz oldu. Bu durumda Alanyalı esnafın belini büküyor. Yerel yönetimden bu sorunun çözüme kavuşmasını bekliyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi