Şok olay! Silahı elinden almak isterken torununu öldürdü

İddiaya göre İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasıyla oynamaya başladı. Dede Balak, torunundan elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak yaralandı. Torun Balak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA