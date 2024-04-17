Bir Seçil Erzan vakası daha! Şube müdürü zimmetine 5 milyon lira geçirdi

Eskişehir'deki bir banka şubesinde müdür olan Ayşe Pelin Üner hakkında, geçen yıl ekim ayında, hesabı olan müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, Üner’in ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı anlaşıldı.
5 MİLYON 331 BİN 852 LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner’in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Üner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürecinde Üner, zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödedi. Ayşe Pelin Üner, ilk duruşmada tahliye edildi.
8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayşe Pelin Üner ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti etkin pişmanlık yasasından faydalanan Üner hakkında ‘zimmet’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.