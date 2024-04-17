Sırrı Süreyya Önder TBMM'de rahatsızlandı! Bozdağ'dan açıklama geldi

Bu hafta Mecliste nöbetçi grup başkanvekili olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'da oturumu yönettiği esnada rahatsızlandı. TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, Önder'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
"TEDAVİSİ NEDENİYLE İSTİRAHAT İHTİYACI OLDU"
Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanması ve sağlık durumuyla ilgili şunları aktardı:
"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.