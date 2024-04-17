Ajda Pekkan hayranlarına bir ilk yaşatacak

78 yaşındaki Ajda Pekkan 12 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği konserde dev bir orkestrayla sahneye çıkacak.

BWO Entertainment tarafından düzenlenen konseri yaklaşık 40 bin kişi izleyecek.

'BU KONSERİ ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Gecede sanat dünyasından ünlü isimlerin de kendisine eşlik edeceğini açıklayan Pekkan, “Tabii ki kim bu arkadaşlar diye merak ediyorsunuz. ‘Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan seslerden’ diye ufak bir tüyo vereyim. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması açısından da bu konseri çok önemsiyorum. Hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için muhteşem bir hatıra, anılardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. 12 Haziran’da sağlıkla, huzurla, heyecan ve aşkla buluşmak üzere” dedi.

Kaynak: KARAR